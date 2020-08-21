БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже в два рази
Центробанк рідше виходив на ринок, щоб поповнити резерви
Фото:112.ua
Про це повідомляється на сайті НБУ, передає РБК - Україна.
Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.
За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4407,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1115,60 млн доларів.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
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21 08 2020 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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