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НБУ знизив підвищив офіційний курс долара

Долар подешевшав на 9 копійок
Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
НБУ знизив підвищив офіційний курс долара Фото: findcelebrityjobs.com

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на такому рівні: 27,3942 гривень за 1 долар (-0,087 грн). При цьому курс долара на 21 серпня становить 27,4812 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,40 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,61 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 серпня довідковий курс на рівні 27,38 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 серпня (27,49 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 21 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,54 гривень за долар. Курс євро знизився на 13 копійок до 32,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,27 (27,32 - 20 серпня), продажу - 27,54 (27,63 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,11 (32,22 - 20 серпня), продажу - 32,58 (32,71 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 20 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, що Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.

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21 08 2020 17:00
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