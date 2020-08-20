Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк на своп-аукціоні задовольнив заявки шести банків на 5 мільярдів

Своп процентної ставки - це новий інструмент, який дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики
Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.
Нацбанк на своп-аукціоні задовольнив заявки шести банків на 5 мільярдів Фото: 5.ua

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані регулятора.

До Національного банку було подано 9 заявок на суму 5,26 млрд грн під плаваючу ставку від 5,75% до 6,75% річних. Гранична ставка була встановлена на рівні 6,5%. Нацбанк задовольнив заявки шести банків на 5 млрд грн за середньозваженою фіксованою процентною ставкою 6,5%.

enlightened Перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки, відбувся 2 липня 2020 року. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд грн, із них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн. Середньозважена фіксована процентна ставка становила 6,5%.

Умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". Положення набуло чинності 30 травня 2020 року.

Своп процентної ставки - це новий інструмент, який дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики. Своп процентної ставки дозволяє банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і в такий спосіб застрахуватися від змін вартості ресурсів. Очікується, що це сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,31 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.