НБУ відкликав ліцензію в Укрсоцбанку через його приєднання до Альфа-Банку
"Прийняте рішення пов'язане із завершенням реорганізації Укрсоцбанку шляхом приєднання до Альфа-Банку за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", - йдеться в повідомленні НБУ, передає LB.ua.
Правонаступником активів і зобов'язань Укрсоцбанку з 15 жовтня 2019 став Альфа-Банк. Дозвіл на реорганізацію Укрсоцбанку шляхом приєднання до Альфа-Банку було надано Нацбанком 12 вересня 2019 року.
Зазначають, що Закон "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" дає можливість провести реорганізацію банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою, термін якої зменшено з вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців.
Нагадаємо, що Голова Національного банку Яків Смолій озвучив попередні умови МВФ. Серед основних питань: затвердження низки законопроєктів, які були попередньо обговорені, бюджет 2020 року і питання ринку землі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?