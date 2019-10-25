НБУ відкликав ліцензію в Укрсоцбанку через його приєднання до Альфа-Банку

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Укрсоцбанку і виключив його з державного реєстру банків у результаті його приєднання до Альфа-Банку.

"Прийняте рішення пов'язане із завершенням реорганізації Укрсоцбанку шляхом приєднання до Альфа-Банку за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", - йдеться в повідомленні НБУ, передає LB.ua.

Правонаступником активів і зобов'язань Укрсоцбанку з 15 жовтня 2019 став Альфа-Банк. Дозвіл на реорганізацію Укрсоцбанку шляхом приєднання до Альфа-Банку було надано Нацбанком 12 вересня 2019 року.

Зазначають, що Закон "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" дає можливість провести реорганізацію банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою, термін якої зменшено з вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців.

Нагадаємо, що Голова Національного банку Яків Смолій озвучив попередні умови МВФ. Серед основних питань: затвердження низки законопроєктів, які були попередньо обговорені, бюджет 2020 року і питання ринку землі.