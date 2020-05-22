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НБУ відкриє дистанційний доступ до кредитного реєстру

"Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа - кваліфікованим електронним підписом свого керівника"
"Нацбанк планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам - населенню та юридичним особам - отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ зручніше та швидше", - заявили у регуляторі.
НБУ відкриє дистанційний доступ до кредитного реєстру Фото: 5.ua

Національний банк планує надати дистанційний доступ до свого кредитного реєстру - заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи кредитного реєстру.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, пише "Економічна правда".

"Нацбанк планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам - населенню та юридичним особам - отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ зручніше та швидше", - заявили у регуляторі.

При цьому, верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID НБУ або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

"Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа - кваліфікованим електронним підписом свого керівника.

При цьому, заява на отримання інформації з Кредитного реєстру може надаватися і на паперових носіях", - пояснили в НБУ.

Водночас особа, яка отримує таку інформацію за дорученням, повинна додати до заяви копію документа, що підтверджує її повноваження.

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22 05 2020 15:52
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