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Негода залишила без світла 529 населених пунктів у семи областях

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
В Україні через негоду знеструмлені 529 населених пунктів у семи областях.
Негода залишила без світла 529 населених пунктів у семи областях Фото: УНІАН

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська - 298, Закарпатська - 90, Івано-Франківська - 57, Тернопільська - 44, Чернівецька - 16, Чернігівська - 14 та Житомирська - 10)", - ідеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

2 серпня лише на крайньому заході країни буде 21-26°. На решті територій - від 27 до 36 градусів, дощі з грозами.

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02 08 2021 10:35
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