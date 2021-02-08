CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через негоду знеструмлені 529 населених пунктів у семи областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Негода залишила без світла 529 населених пунктів у семи областях
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
Фото: УНІАН
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська - 298, Закарпатська - 90, Івано-Франківська - 57, Тернопільська - 44, Чернівецька - 16, Чернігівська - 14 та Житомирська - 10)", - ідеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
2 серпня лише на крайньому заході країни буде 21-26°. На решті територій - від 27 до 36 градусів, дощі з грозами.
Нагадаємо, що у Львові внаслідок буревію загинули хлопець із дівчиною
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02 08 2021 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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