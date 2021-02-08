Негода залишила без світла 529 населених пунктів у семи областях До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

В Україні через негоду знеструмлені 529 населених пунктів у семи областях.

Фото: УНІАН

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Станом на 7:00 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська - 298, Закарпатська - 90, Івано-Франківська - 57, Тернопільська - 44, Чернівецька - 16, Чернігівська - 14 та Житомирська - 10)", - ідеться в повідомленні. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. 2 серпня лише на крайньому заході країни буде 21-26°. На решті територій - від 27 до 36 градусів, дощі з грозами. Нагадаємо, що у Львові внаслідок буревію загинули хлопець із дівчиною

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