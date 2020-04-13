Nestlé в Україні надасть 20 млн грн допомоги медичним закладам і громадам

"Перші 700 продуктових наборів від Nestlé в Україні роздані у Волинській області серед літніх людей та багатодітних сімей"

Відповідно до прес-релізу компанії у понеділок, перший крок - передача 9 млн грн лікарням у Львівській, Волинській, Харківській та Київській областях для оснащення їх необхідним обладнанням: засобами індивідуального захисту, антисептиками та приладами контролю за станом пацієнтів.

Nestlé в Україні виділить 20 млн грн на придбання необхідного обладнання та захисту медичним закладам, а також на продуктові набори для громад, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до прес-релізу компанії у понеділок, перший крок - передача 9 млн грн лікарням у Львівській, Волинській, Харківській та Київській областях для оснащення їх необхідним обладнанням: засобами індивідуального захисту, антисептиками та приладами контролю за станом пацієнтів.

"Ми продовжимо роботу в цьому напрямі з урахуванням розвитку ситуації та майбутніх потреб наших громад і медичних закладів країни", - зауважили в компанії.

Nestlé в Україні також допомагає продуктами харчування найбільш вразливим і постраждалим групам. З цією метою компанія співпрацює з органами місцевої влади та обласними і районними закладами соціального захисту.

"Перші 700 продуктових наборів від Nestlé в Україні роздані у Волинській області серед літніх людей та багатодітних сімей", - зазначили у компанії.

Загалом Nestlé в Україні планує забезпечити їжею, напоями та кормами для тварин майже 12 тис. осіб і сімей.

Nestlé - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, яка представлена у 187 країнах. Nestlé має понад 2 тис. торговельних марок. Компанія пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей та домашніх тварин.

Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та інші.

У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна". Наприкінці 2003 року Nestlé SA придбала 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин"). У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком", виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові був створений Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним з п'яти сервісних центрів Nestlé в світі і надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у більше ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

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