Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає

Ці компанії у скрутний час сприяють перемозі над пандемією коронавірусу

Епідемія коронавірусу не оминула Україну. Кожного дня лікарі фіксують нові випадки зараження вірусом COVID-19. У цій ситуації кожен робить те, що може. Банки, компанії та холдинги також долучились до боротьби з коронавірусом.

Хто чим і як допомагає у боротьбі з коронавірусом розповідає 24 КАНАЛ.

"Нова Пошта"

Компанія з експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Виділили 25 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів і обладнання в лікарні Полтавської області та Полтави.

"ПриватБанк"

Виділив один млн євро на поставку українським лікарням 28 апаратів штучної вентиляції легенів (далі – ШВЛ) та іншого необхідного обладнання. Перші чотири апарати вже встановлені в українських лікарнях. Решта будуть доставлені в Україну на початку квітня і розподілені по регіонах.

"Епіцентр"

Щомісяця виділятиме 1% від обороту, це близько 40-50 млн грн. Зараз вже виділено 150 млн грн, на них замовили 150 апаратів ШВЛ, різне медобладнання. 28 млн грн спрямовані до фонду "Корпорація монстрів", 100 тис масок передали Олександрівської клінічної лікарні в Києві. Компанія взяла кураторство над Хмельницькою областю, забезпечує медустанови необхідним обладнанням і засобами захисту.

"Сільпо"

Національна мережа супермаркетів виділила 100 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків. На частину коштів вже закуплено 12 ШВЛ швейцарського виробництва. Після надходження в Україну це обладнання направлять в лікарні Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

АТБ планують роздати понад один млн продуктових наборів одиноким людям віком від 80 років і людям з інвалідністю.

Vodafone Ukraine

Телеком-оператор виділив 33 млн грн. 28 млн грн з них – кошти компанії-власника "Vodafone Україна" – Neqsol Holding. На ці гроші вже купили 5 апаратів ШВЛ, інші направлять на покупку систем тестування і захисту для медиків. Обладнання передаватиметься лікарням у Львові, Харкові, Житомирі та Луцьку.

SoftServe

Українська IT-компанія SoftServe пожертвує 10 млн грн в корпоративний благодійний фонд "Відкриті очі". Гроші спрямують на медтехніку, ліки та інші необхідні матеріали.

Міжнародна група компаній Meest виділила 20 млн грн на придбання матеріалів і обладнання у Львівській області.

Банк Credit Agricole Ukraine придбає апарат штучної вентиляції легенів для Київської міської лікарні.

"Альфа-Банк Україна" виділив 2 млн грн на покупку ще одного апарату штучної вентиляції легенів для Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова в Києві.

IT-компанія Innovecs створила фонд для боротьби з коронавірусом в Україні. 1,5 млн грн спрямують на підтримку ініціатив по боротьбі з хворобою, а також на забезпечення безпеки співробітників компанії і їх сімей.

Компанія "Біосфера" придбала швейцарський апарат штучної вентиляції легенів Hamilton C3 вартістю 36 тис євро для обласної лікарні у Летичеві (Хмельницька область).

Фармацевтичні компанії UFuture і Biopharma закупила обладнання для лікарень на 12 млн грн й передала лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. Воно дозволить визначати в отриманих пробах наявність або відсутність збудників коронавірусу. Устаткування дозволяє обробити до 100 зразків за 60 хвилин і сумарно близько дві тисяч аналізів на добу.

Також UFuture придбала в одну з лікарень Києва два апарати вентиляції легенів, а Biopharma – обладнання для Білоцерківської міської лікарні.

Серед них два апарати штучної вентиляції легенів, біохімічний автоматичний аналізатор, два мікроскопи та інше. Найближчим часом будуть закуплені маски і системи для швидких тестів для лікарень Білій Церкві.

IT-компанія N-iX створила спеціальний благодійний фонд для протидії COVID-19, який буде наповнюватися 50% на 50% компанією і працівниками. Найближчим часом направлять перші 2 млн грн на закупівлю 10 тис експрес-тестів.

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" направив 14 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та засобів індивідуального захисту.

DOC.ua весь свій дохід переводить на допомогу лікарням. Компанія закупить обладнання для лікарень Черкас та Житомира: кисневі концентратори, кардіомонітори, захисні щитки, апарати штучної вентиляції легенів та інші.

"Дарниця"

Фармацевтична компанія "Дарниця" і благодійний фонд Zagoriy Foundation передали три апарати штучної вентиляції легенів в Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Також компанія профінансувала купівлю ще трьох апаратів ШВЛ на платформі Української Біржі Благодійності.

Торговельний майданчик Zakupki.Prom.ua створює онлайн-базу імпортерів, виробників та офіційних дистриб'юторів медичних та супутніх товарів, необхідних у зв'язку з пандемією COVID-19. Список буде регулярно оновлюватися, щоб державні та комерційні компанії могли оперативно купити відповідну продукцію з перевірених джерел за справедливою ціною.

Ще одна фармацевтична компанія, "Артеріум", пожертвувала 12 млн грн. Гроші підуть на допомогу медичним закладам і поставку ліків, профілактику і боротьбу з хворобою, підтримку працівників системи охорони здоров'я.

Фінтех-компанія Moneyveo закупила для українських лікарень апарати для штучної вентиляції легенів. На медичне обладнання виділили 3 млн грн.

Один з найбільших виробників залізорудних окатишів Ferrexpo виділить 2,5 млн доларів США на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, тест-систем для визначення коронавіруса, засобів захисту для медперсоналу і решти необхідного обладнання.

Допомогу отримають в першу чергу медичні установи Полтавської області. Компанія також готова допомагати і лікарням в інших регіонах України.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon і мережа автозаправних комплексів OKKO Group закупили 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Їх передадуть в лікарні Львова та області.

Мережа АЗК "WOG" долучилася до ініціативи МОЗ і безкоштовно надасть паливо для машин швидкої допомоги під час карантину, розповіли у пресслужбі відомства.

Компанія WOG забезпечує пальним медиків Волинської області, щоб вони змогли здійснити під час карантину 20 тис додаткових виїздів. Компанія надає пальне для бригад швидкої допомоги, а також для логістичних потреб медичних закладів Волині.

Виробник і експортер соняшникової олії "Кернел" направив понад 85 млн грн на боротьбу з коронавірусом. 55 млн грн передали державному фонду на закупівлю експрес-тестів, більше 30 млн грн – на закупівлю медобладнання і засобів захисту для лікарень Полтавської та Кіровоградської області.

Кондитерська корпорація Roshen повідомила про закупівлю 10 тис комплектів костюмів індивідуального захисту для медпрацівників.

Мережа АЗК UPG передала 12,5 тисяч літрів пального столичним лікарням, які боряться з COVID-2019.

Служба таксі Bolt за домовленістю з Міністерством інфраструктури почала надавати допомогу медпрацівникам Львова та Києва. Тепер лікарі зможуть проїхати безкоштовно на роботу й додому.

У Дніпрі служба таксі Uber надає 1000 безкоштовних поїздок на роботу та додому для медпрацівників 21 інфекційної лікарні.

Власник китайського інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма виділив Україні тест-системи на 1 млн осіб загальною вартістю 80 млн доларів.

Нагадаємо, що у кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантинні обмеження, якщо зменшиться кількість хворих на Covid-19.