У кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантин, якщо зменшиться кількість хворих - прем'єр
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Громадське".
"Україна не може дозволити собі не працювати пів року чи навіть два-три місяці. За нашими розрахунками, за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на Covid-19, мають одужати, а введенні обмеження завадять хворобі поширюватись", — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, у кінці квітня уряд поступово послаблюватиме обмеження, якщо буде зниження захворюваності. Зняття обмежень відбуватиметься в кілька етапів.
"Перший — на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів", — сказав прем'єр.
Так, продовжать діяти обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги.
"Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений", — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні їде до Тернопільської області, щоб поспілкуватися з медичними працівниками.
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