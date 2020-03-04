Головний санлікар їде на Тернопільщину, щоб поспілкуватися з медиками

"Ми телефонуємо до директорів департаментів охорони здоров’я, зв’язуємося з головними лікарями, щоб дізнатися, в чому причина, чому медики звільняються"

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні їде до Тернопільської області, щоб поспілкуватися з медичними працівниками.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буквально нещодавно я спілкувався з керівництвом, адміністрацією Монастириської центральної районної лікарні, запитував про інформацію, що там звільнилися медики. Інформація була не підтверджена. Медики при виявленні першого випадку (випадку коронавірусу – ред.) написали заяву, на наступний день вони всі вийшли на роботу і відізвали свої заяви. Щоб більш детально поспілкуватися із медичними працівниками, я сьогодні відбуваю до Тернопільської області, щоб подивитися на місці, як відбувається підготовка, які проблемні питання існують, і щоб поспілкуватися не тільки з офіційними звітами від керівництва області та від штабів, а й поспілкуватися безпосередньо з медичними працівниками, побачити проблеми на місцях і звірити, чи відповідають вони тим документам, які звітуються на національний рівень", - заявив Ляшко.

При цьому він запевнив, що МОЗ намагається розглядати кожен випадок звільнення медиків.

"Ми телефонуємо до директорів департаментів охорони здоров’я, зв’язуємося з головними лікарями, щоб дізнатися, в чому причина, чому медики звільняються", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей померло. Водночас 19 пацієнтів одужало.