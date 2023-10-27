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Нетаньяху не підписав план вторгнення в Газу – NYT

27 жовтня 2023, 15:34
Нетаньяху не підписав план вторгнення в Газу – NYT
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху побоюється давати дозвіл в односторонньому порядку через зниження довіри громадян і ймовірне звинувачення в разі провалу.

Про це повідомляє The New York Times

Журналісти поспілкувалися з 13 чиновниками, військовими та іноземними дипломатами і деякі пов'язують затримку проведення операції, аби мати більше часу для звільнення заручників. Проте інші побоюються, що вторгнення може втягнути Цахал в міську битву або й збільшити конфлікт з "Хезболлою".

Йдуть також дискусії щодо того, чи це буде велика операцією, чи декілька менших і хто буде керувати Газою у разі її захоплення. Крім того, між військовим істеблішментом і частиною уряду є суперечка про те, що робити, якщо переговори проваляться. 

"Військове керівництво вже завершило розробку плану вторгнення, але пан Нетаньяху розлютив старших офіцерів, відмовившись підписати його - частково тому, що він хоче отримати одностайне схвалення від членів військового кабінету, який він сформував після нападу 7 жовтня", - пише видання. 

Є думка, що що Нетаньяху остерігається давати дозвіл в односторонньому порядку, бо довіра громадськості до його керівництва вже знижується, і його можуть звинуватити у випадку провалу.

Взаємні підозри між військовими і Нетаньяху настільки глибокі, що держслужбовці заборонили військовим приносити записуюче обладнання на засідання уряду.

 На початку конфлікту Нетаньягу заявив про довгу і затяжну війну.

 

указНетаньяхуГаза

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