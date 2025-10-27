Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль сам визначатиме склад міжнародних сил у Газі – Нетаньяху

27 жовтня 2025, 11:19
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Дії погоджені із Вашингтоном.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що його країна самостійно визначатиме, які іноземні сили можуть брати участь у міжнародній місії для забезпечення припинення вогню в секторі Газа. 

За його словами, ця позиція узгоджена з Вашингтоном, передає агенція Reuters.

"Ми контролюємо свою безпеку, і саме Ізраїль визначатиме, які сили для нас неприйнятні. Це погоджено зі США", - підкреслив Нетаньяху.

Білий дім уже виключив можливість відправки американських військових, однак переговори щодо складу місії тривають з Індонезією, ОАЕ, Єгиптом, Катаром, Туреччиною та Азербайджаном.

Головною перешкодою для стабілізації регіону залишається відмова Хамас роззброюватися. Після підписання угоди про припинення вогню рух почав репресії проти місцевих кланів, загострюючи внутрішні конфлікти. Ізраїль стверджує, що Хамас має інформацію про місцезнаходження тіл 13 загиблих заручників. До пошуків останків залучено єгипетську команду, що співпрацює з Червоним Хрестом.

На засіданні кабінету міністрів Нетаньяху наголосив, що Ізраїль залишається незалежним у питаннях безпеки і не діє під диктовку США. Водночас дипломати зазначають, що саме зусилля адміністрації Трампа змусили Тель-Авів погодитися на рамки мирного плану і відновити контакти з Катаром після інцидентів із Хамас.

Вашингтон сподівається, що арабські партнери допоможуть завершити обмін заручниками та стабілізувати ситуацію в Газі.

Раніше Ізраїль заблокував участь Туреччини в міжнародних силах для Гази.

 

ІзраїльГаза

