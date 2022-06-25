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Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати перевезення на бездозвільній основі

Дозвіл розповсюджується на двосторонні та транзитні перевезення
Німеччина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників до кінця року.
Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати перевезення на бездозвільній основі Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті в Фейсбуці.
Напередодні Румунія продовжила термін дії спрощеного двостороннього та транзитного руху вантажних автомобілів своєю територією після 1 липня.
Також подовжила термін бездозвільного проїзду територією країни у двосторонньому сполученні і Угорщина.
Запроваджені умови будуть діяти до моменту, поки не набуде чинності Угода між Україною та ЄС стосовно лібералізації вантажних перевезень.
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25 06 2022 12:03
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