Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати перевезення на бездозвільній основі Дозвіл розповсюджується на двосторонні та транзитні перевезення

Німеччина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників до кінця року.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті в Фейсбуці. Напередодні Румунія продовжила термін дії спрощеного двостороннього та транзитного руху вантажних автомобілів своєю територією після 1 липня. Також подовжила термін бездозвільного проїзду територією країни у двосторонньому сполученні і Угорщина. Запроваджені умови будуть діяти до моменту, поки не набуде чинності Угода між Україною та ЄС стосовно лібералізації вантажних перевезень.

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