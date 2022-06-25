БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНімеччина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників до кінця року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати перевезення на бездозвільній основі
Дозвіл розповсюджується на двосторонні та транзитні перевезення
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті в Фейсбуці.
Напередодні Румунія продовжила термін дії спрощеного двостороннього та транзитного руху вантажних автомобілів своєю територією після 1 липня.
Також подовжила термін бездозвільного проїзду територією країни у двосторонньому сполученні і Угорщина.
Запроваджені умови будуть діяти до моменту, поки не набуде чинності Угода між Україною та ЄС стосовно лібералізації вантажних перевезень.
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