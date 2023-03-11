Німецька залізниця перестала безкоштовно доставляти гумдопомогу в Україну, – Spiegel

Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну німецькою залізницею, мають повністю сплачувати за перевезення.

Дочірня компанія німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn - DB Cargo, яка займається вантажними перевезеннями та логістикою, припинила безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну.

Про це пише Spiegel.

Видання уточнює, що компанія не доставляє вантажі безкоштовно з початку року.

"Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, мають повністю оплачувати перевезення, що зараз становить до 6000 євро за контейнер", - пише газета.

Зазначається, що причиною є давня суперечка між DB Cargo та міністерством транспорту Німеччини щодо фінансування перевезень.

Повідомляється, що дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася за державною фінансовою підтримкою ініціативи, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі.

Проте до кінця попереднього року рішення між профільним міністерством та перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були проінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".

Також перевізник зазначив, що лише у 2022 році DB Cargo витратило близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.