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Іран по Каспію передав росії сотні тисяч снарядів та інші боєприпаси – Sky News

08 березня 2023, 12:25
Іран по Каспію передав росії сотні тисяч снарядів та інші боєприпаси – Sky News
Джерело: zn.ua
Два вантажні судна, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в росію, носять назви Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором.

Іран таємно нібито поставив велику кількість набоїв, снарядів, реактивних снарядів до РСЗВ та мінометних мін до росії для війни проти України, та планує відправити ще.

Про це повідомило британському ресурсу Sky News джерело у силових структурах.

“москва заплатила за боєприпаси готівкою”, – йдеться у статті.

Співрозмовник видання стверджує, що в січні 2023 року з іранського порту “Амірабад” у росію через Каспійське море вийшли два вантажні судна під російським прапором – “Муса Джаліль” та “Бегей”.

На бортах нібито було близько 100 млн набоїв калібрів 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм ,і близько 300 000 снарядів.

Крім того, джерело повідомило, що на борту було близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

Джерело повідомило, що одне з них вийшло з Ірану приблизно 10 січня, а інше –  орієнтовно 12 січня. За даними інсайдера, на обох знаходилося близько 200 транспортних контейнерів зі зброєю (джерело вказало, що впевнене в своїй оцінці кількості боєприпасів).

Обидва транспортні судна на кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану, причина цього невідома. Потім обидва перетнули море і 27 січня прибули до Астрахані, де залишалися в порту кілька днів, перш ніж залишити його 3 лютого.

Тим часом, зазначає видання, “джерело в службі безпеки не підтвердило назву порту в Ірані, з якого вийшли два судна, і до якого порту в росії вони прибули”, але підтвердило, що вони прямували до росії через Каспійське море.

Sky News пише, що їм не вдалося верифікувати обсяги можливої військової допомоги Ірану росії: “Один експерт попередив, що обсяги здаються великими”.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що його не здивувало те, що Іран може постачати боєприпаси до росії. Він очікує, що така підтримка буде більшою, але закликає Іран перестати бути на "хибній стороні історії".

Пристайко розповів Sky News, що росія може звернутися за допомогою до так званої "коаліції слабких держав", як-от Іран і Північна Корея, підкресливши труднощі, з якими вона стикається на полі бою, витрачаючи власні запаси боєприпасів проти українських військ.

РосіяІранзброявантажні перевезеннявійна в Україні

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