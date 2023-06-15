Німеччина купить ізраїльську ПРО за €4 млрд
Про це пише Reuters.
Система Arrow-3 призначена для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери.
Загальна вартість угоди оцінюється в майже €4 млрд і має бути укладена до кінця року.
Німецькі Військово-повітряні сили отримають Arrow-3 до четвертого кварталу 2025 року, пише видання.
Ізраїльський виробник IAI повідомляє, що система Arrow-3 здатна перехоплювати балістичні ракети, випущені з відстані до 2400 кілометрів. Її вперше розгорнули на ізраїльській військово-повітряній базі в 2017 році.Вчора стало відомо, що Нідерланди закуплять радари для посилення ППО України.