Німеччина купить ізраїльську ПРО за €4 млрд

Бундестаг схвалив авансовий платіж у розмірі €560 млн для придбання ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3.

Про це пише Reuters.

Система Arrow-3 призначена для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери.

Загальна вартість угоди оцінюється в майже €4 млрд і має бути укладена до кінця року.

Німецькі Військово-повітряні сили отримають Arrow-3 до четвертого кварталу 2025 року, пише видання.

Ізраїльський виробник IAI повідомляє, що система Arrow-3 здатна перехоплювати балістичні ракети, випущені з відстані до 2400 кілометрів. Її вперше розгорнули на ізраїльській військово-повітряній базі в 2017 році.