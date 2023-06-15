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Німеччина купить ізраїльську ПРО за €4 млрд

15 червня 2023, 08:42
Німеччина купить ізраїльську ПРО за €4 млрд
Бундестаг схвалив авансовий платіж у розмірі €560 млн для придбання ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3.

Про це пише Reuters.

Система Arrow-3 призначена для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери. 

Загальна вартість угоди оцінюється в майже  €4 млрд і має бути укладена до кінця року.

Німецькі Військово-повітряні сили отримають Arrow-3 до четвертого кварталу 2025 року, пише видання. 

Ізраїльський виробник IAI повідомляє, що система Arrow-3 здатна перехоплювати балістичні ракети, випущені з відстані до 2400 кілометрів. Її вперше розгорнули на ізраїльській військово-повітряній базі в 2017 році.

Вчора стало відомо, що Нідерланди закуплять радари для посилення ППО України.
ПРОArrow-3

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