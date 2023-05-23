Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До списку допомоги увійшли:
- Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;
- Броньовані мостоукладачі Biber – 2;
- Безпілотники-розвідники Vector – 46;
- Антидронні системи – 8;
- Прикордонні автомобілі – 6;
- Ваговози 8х6 – 2;
- Тягачі із напівпричепами – 5;
- Вантажівки Zetros – 8.
Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
Безпілотник Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.