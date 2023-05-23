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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

23 травня 2023, 20:22
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: з вільного доступу
Федеральний уряд Німеччини у вівторок оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав, зокрема, одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

- Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;

- Броньовані мостоукладачі Biber – 2;

- Безпілотники-розвідники Vector – 46;

- Антидронні системи – 8;

- Прикордонні автомобілі – 6;

- Ваговози 8х6 – 2;

- Тягачі із напівпричепами – 5;

- Вантажівки Zetros – 8.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Німечинавійськова допомога

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