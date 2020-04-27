Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу - прем'єр-міністерка

У неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що в країні довелося зупинити поширення коронавірусу і найближчим часом у країні знімуть жорсткі обмеження.

Про це передає The Guardian, зазначає "Громадське".

"У країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося", - сказала Ардерн

Як пише BBC, у неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування.

З 28 квітня у Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома чи їхнім батькам потрібно на робота, та деякі бізнеси, які зможуть дотримуватися заходів безпеки.

Втім, прем'єр-міністерка наголосила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні "знають, звідки вони братимуться".

Загалом у Новій Зеландії виявили 1 469 випадків інфікування, з них 1 180 людей одужали та 19 померли. Наразі лікуються ще 270 людей, одна людина у важкому стані.

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