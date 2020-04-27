Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу - прем'єр-міністерка
Про це передає The Guardian, зазначає "Громадське".
"У країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося", - сказала Ардерн
Як пише BBC, у неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування.
З 28 квітня у Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома чи їхнім батькам потрібно на робота, та деякі бізнеси, які зможуть дотримуватися заходів безпеки.
Втім, прем'єр-міністерка наголосила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти.
Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні "знають, звідки вони братимуться".
Загалом у Новій Зеландії виявили 1 469 випадків інфікування, з них 1 180 людей одужали та 19 померли. Наразі лікуються ще 270 людей, одна людина у важкому стані.
Читайте також: У світі коронавірусом заразилися вже 2,8 млн людей: понад 800 тисяч одужали
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Військові показали, як мобільні госпіталі в зоні ООС готові протидіяти Covid-19
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня
- ВІДЕО Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських