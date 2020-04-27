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Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу - прем'єр-міністерка

У неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування
Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що в країні довелося зупинити поширення коронавірусу і найближчим часом у країні знімуть жорсткі обмеження.
Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу - прем Фото: з вільних джерел

Про це передає The Guardian, зазначає "Громадське".

"У країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося", - сказала Ардерн

Як пише BBC, у неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування.

З 28 квітня у Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома чи їхнім батькам потрібно на робота, та деякі бізнеси, які зможуть дотримуватися заходів безпеки.

Втім, прем'єр-міністерка наголосила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні "знають, звідки вони братимуться".

Загалом у Новій Зеландії виявили 1 469 випадків інфікування, з них 1 180 людей одужали та 19 померли. Наразі лікуються ще 270 людей, одна людина у важкому стані.

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27 04 2020 15:15
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