Новою "Міс Всесвіт" стала представниця Південної Африки

"Я виросла у світі, де жінка, яка виглядає як я, яка має подібні мені шкіру й волосся, ніколи не вважалася красивою. Гадаю, що цей час сьогодні припинився", - сказала Тунзі після нагородження

26-річна представниця Південної Африки Зозібіні Тунзі отримала титул «Міс Всесвіт-2019» на 68-му щорічному конкурсі.

Про це повідомляє BBC, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що вона є першою темношкірою переможницею світового конкурсу краси з 2011 року.

Фото: Громадське

"Я виросла у світі, де жінка, яка виглядає як я, яка має подібні мені шкіру й волосся, ніколи не вважалася красивою. Гадаю, що цей час сьогодні припинився", - сказала Тунзі після нагородження.

У конкурсі "Міс Всесвіт-2019", який цьогоріч пройшов 8 грудня в США, брали участь понад 90 дівчат з усього світу.

Представниця України Анастасія Субота не увійшла до списку топ-20, відтак у фіналі конкурсу не змагалася. У жовтні жінка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2019". Вона родом із Запоріжжя, має освіту веб-дизайнера, працює моделлю. Кілька років жила в Китаї.