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Новий мер Нью-Йорка планує отримати три перші зарплати в біткоїнах

Цей пост з’явився у відповідь на допис мера Маямі Френсіса Суареса, який заявив, що він хотів би отримати першу зарплату в біткоїнах
Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що планує отримати три перші заробітні плати в біткоїнах, а в перспективі хоче зробити місто центром криптовалюти.
Новий мер Нью-Йорка планує отримати три перші зарплати в біткоїнах Ерік Адамс мер Нью-Йорка Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Твіттері.

"У Нью-Йорку ми завжди прагнемо більшого, тож я планую отримати свої перші три зарплатні в біткоїнах, коли почну працювати мером. Нью-Йорк стане центром криптовалют та інших інноваційних індустрій! Тільки зачекайте!", - написав Адамс.

Цей пост з’явився у відповідь на допис мера Маямі Френсіса Суареса, який заявив, що він хотів би отримати першу зарплату в біткоїнах. Суарес, який виграв свої другі вибори у четвер, раніше вже висловлювався за популяризацію криптовалют у місті.

Як відзначають ЗМІ, це вже не вперше, коли Адамс бере участь у змаганні з мером Маямі щодо запровадження криптовалют. Після того, як він переміг на праймеріз Демократичної партії за висування на посаду мера, Адамс заявляв у своїй промові, що хоче, аби місто стало світовим центром біткоїну та загалом «центром усіх технологій».

Біткоїн станом на четвер коштував $61,260.

Як повідомляв Укрінформ, на виборах мера Нью-Йорка, що відбулися у вівторок, переміг кандидат від демократів, очільник району Бруклін, колишній поліцейський 61-річний афроамериканець Ерік Адамс.

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05 11 2021 17:05
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