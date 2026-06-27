NYT: рейтинг путіна впав до мінімуму від початку великої війни

Українські удари по окупованому Криму та російських регіонах дедалі сильніше впливають не лише на військову логістику рф, а й на настрої всередині країни.

Українські удари по окупованому Криму та російських регіонах дедалі сильніше впливають не лише на військові можливості росії, а й на внутрішню ситуацію в країні.

На цьому тлі рівень підтримки путіна впав до найнижчої позначки від початку повномасштабної війни, пише New York Times.

Видання зазначає, що останніми місяцями Україна значно наростила дальність і масштаб повітряних атак завдяки розвитку власних дронів і ракет. Це дозволило регулярно завдавати ударів по Криму та глибоко в тилу рф, попри роботу російської ППО.

Особливо відчутними стали наслідки для окупованого Криму. Через атаки на півострові виникли перебої з пальним та електроенергією, було скасовано дитячі табори, а частина російських туристів достроково залишила регіон або відмовилася від поїздок.

Бронювання відпочинку в Криму на липень-серпень скоротилися більш ніж на 30% у порівнянні з минулим роком, а в Севастополі – на 43%.

Після кількох тижнів інтенсивних атак окупаційна влада оголосила в Криму режим надзвичайної ситуації, пояснивши це необхідністю оперативно розв'язувати економічні та логістичні питання.

Водночас українські атаки дедалі частіше досягають і території росії. Минулого тижня безпілотники здійснили один із наймасштабніших нальотів на Московський регіон, що призвело до тимчасового закриття кількох аеропортів і пошкодження нафтопереробного заводу.

На цьому тлі, зазначає видання, кремлю стає дедалі важче ізолювати російське суспільство від наслідків війни. За даними державної соціологічної служби ФОМ, рейтинг путіна опустився до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.