Обшуки в АРМА: посадовці агентства причетні до зникнення $400 тисяч

Правоохоронці провели низку одночасних обшуків у керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у справі шахрайського заволодіння 400 тис. дол.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі ДБР.

“Встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства та адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів США, які були передані в управління АРМА”, - інформують у відомстві.

Зазначається, що вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного відношення.

1 квітня 2021 року слідчі ДБР провели низку обшуків у приміщеннях АРМА та за адресами проживання її керівників. У ході подальшого розслідування слідчі нададуть оцінку вилученим документам. Попередня кваліфікація правопорушення: заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також у використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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