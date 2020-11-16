Очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря
Так вирішив міністр охорони здоров’я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем, повідомляє "Українська правда".
"Я вирішив пройти весь шлях пацієнта як звичайний пацієнт.
Я зателефонував в наш контакт-центр, тому що в мене немає сімейного лікаря.
Які висновки були зроблені з цієї розмови з контакт-центром: нам дуже необхідно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларації з сімейними лікарями", - розповів Степанов.
Міністр каже, що дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони пропрацювали це питання.
"Я впевнений, що ми знайдемо рішення. Або це буде онлайн-декларація, або якщо немає сімейного лікаря, і не буде знайдено, як підписувати декларацію, то будь-який пацієнт, будь-який громадянин України повинен бути забезпечений медичною допомогою та медичним працівником, який буде вести його протягом його хвороби на COVID-19", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що МОЗ має намір протягом місяця збільшити обсяг тестування на COVID-19 до 100 тис. тестів на добу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку