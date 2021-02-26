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Одеський авіаційний завод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois - "Укроборонпром"

На державному підприємстві "Одеський авіаційний завод" планується запуск ліцензованого виробництва вертольотів класу Bell UH-1 Iroquois, повідомив генеральний директор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
Одеський авіаційний завод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois - "Укроборонпром" Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу концерну, організація виробництва сьогодні перебуває на завершальній стадії.

Зокрема, перший борт має бути виготовлено вже до 30-ї річниці Незалежності України. Проект фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

"Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та військовій техніці головного замовника - Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з'явитися на базі Одеського політехнічного університету", - заявив Гусєв.

Bell UH-1 Iroquois - американський багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey).

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26 02 2021 17:49
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