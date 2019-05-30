Одну з затриманих активісток "Кримської солідарності" відпустили, - ОНОВЛЕНО

Муміне Салієву - одну з активісток правозахисного руху "Кримська солідарність" яких сьогодні, 30 травня, затримали й доставили до сімферопольського "центру протидії екстремізму", відпустили на волю.

Стосовно неї відкрили адміністративне провадження за статтею "Пропаганда або публічна демонстрація символіки екстремістських організацій", розповіла Салієва.

Завтра о 9:30 відбудеться судове засідання.

"Я розцінюю це як акт тиску на мене, на чоловіка, який уже понад 1,5 роки перебуває у Сімферопольському СІЗО, та на весь кримськотатарський народ", - наголосила Салієва.

Інформації про другу затриману Лутфіє Зудієву наразі немає.

Оновлення.

Силовики пропустили до Зудієвої адвоката Еміля Курбедінова через майже 4 години після затримання.

Зудієва покинула центр протидії екстремізму, повідомив кореспондент LB.ua. Чи буде суд у її справі і коли, не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що до затриманих активісток не пускали адвокатів.

Нагадаємо, спершу стало відомо про затримання активістки "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієвої. Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

Згодом з'явилася інформація про затримання Муміне Салієвої, її чоловік Сейран Салієв вже під арештом у справі Хізб ут-Тахрір, у подружжя четверо дітей.