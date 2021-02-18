Офіс Венедіктової веде декілька проваджень щодо "Нафтогазу"
Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла під час звіту у Верховній Раді, пише "Економічна правда".
"Стосовно цієї компанії, про яку ви зазначили ("Нафтогазу" - ЕП), в тому числі і стосовно акту (Акту держперевірки стосовно аудиту "Нафтогазу" - ЕП), про як ви говорили, в нас є декілька проваджень. Слідство в нас триває", - заявила Венедіктова під час звіту щодо результатів роботи ОГП.
"Ці справи не є для нас якимись невідомими, вони так само заслуховуються раз на два тижні. Тому як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу генерального прокурора", - додала генпрокурорка.
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