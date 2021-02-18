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Офіс Венедіктової веде декілька проваджень щодо "Нафтогазу"

Офіс генерального прокурора веде декілька проваджень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", зокрема слідство стосується держаудиту компанії.
Офіс Венедіктової веде декілька проваджень щодо "Нафтогазу" Фото: Українська правда

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла під час звіту у Верховній Раді, пише "Економічна правда".

"Стосовно цієї компанії, про яку ви зазначили ("Нафтогазу" - ЕП), в тому числі і стосовно акту (Акту держперевірки стосовно аудиту "Нафтогазу" - ЕП), про як ви говорили, в нас є декілька проваджень. Слідство в нас триває", - заявила Венедіктова під час звіту щодо результатів роботи ОГП.

"Ці справи не є для нас якимись невідомими, вони так само заслуховуються раз на два тижні. Тому як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу генерального прокурора", - додала генпрокурорка.

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18 02 2021 14:52
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