Підозрюваного у замаху на вбивство колишнього комбата Збройних сил взяли під варту
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора,передає "Громадське".
За даними слідства, харків’янин, який раніше проходив військову службу у Національній гвардії, ймовірно, на замовлення спецслужб РФ здійснював підготовку умисного вбивства одного з колишніх командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ.
Спроба вбивства відбулася у його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою.
Слідчі вважають, що завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії. За вбивство колишнього командира харків’янин мав отримати грошову винагороду.
Справу відкрили за ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та ч. 1 ст.263 КК України (незаконне зберігання, носіння, перевезення саморобного вибухового пристрою).
В Офісі генпрокурора уточнили, що досудове розслідування ще триває.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у суботу провів нараду з силовиками. На ній були присутні начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також прийшли міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак.
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