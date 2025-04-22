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Викрито учасників кол-центрів, які ошукали громадян Латвії на мільйони гривень

22 квітня 2025, 16:35
Викрито учасників кол-центрів, які ошукали громадян Латвії на мільйони гривень
Фото: Офіс генпрокурора
Група діяла щонайменше з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту.
У межах міжнародної багатоетапної спецоперації Офісом Генерального прокурора спільно колегами з Нацполіції України, Департаменту кіберполіції та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва у співпраці з правоохоронцями Латвійської Республіки та за координації Європолу й Євроюсту припинено діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн.
 
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
 
За даними слідства, група діяла щонайменше з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти, а роботу з потенційними потерпілими організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.
 
Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас вони схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.
 
Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.
 
Загальна сума збитків перевищує 6 млн грн в еквіваленті.
 
Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошові кошти, а також автомобілі. На вилучені цінності судом накладено арешт.
 
Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України в редакції, що діяла до 11.08.2023). Підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
 
Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.

 

затриманіофіс генпрокурора

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