У Німеччині затримали терористів ІДІЛ, які в'їхали під виглядом українських біженців – Bild

Всього було схоплено п'ятьох громадян Таджикистану, і по одному – з Туркменістану та Киргизстану.

На заході ФРН відбувся антитерористичний рейд, під час якого затримали іноземців з Таджикистану, Туркменістану і Киргизстану, які планували теракт.

Про це повідомляє Bild.

Затриманим від 20 до 46 років. Їх підозрюють у плануванні теракту у Німеччині з використанням автоматів. Чоловіків доставили до Карлсруе, де вони постануть перед судом.

Злочинці в'їхали до Німеччини у березні-червні 2022 року під виглядом українських біженців. Терористи пов'язані з угрупуванням "Ісламська держава в Хорасані". Це відгалуження ІДІЛ, що діє на території Пакистану, Ірану, Афганістану та Центральної Азії.