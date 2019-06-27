Окружний адмінсуд Києва відклав справу про скасування українського правопису на серпень
Таке рішення було прийнято сьогодні на підготовчому засіданні, повідомила прес-служба суду.
"З метою надання відповідачу часу для підготовки відповіді на позов і розміщення оголошення в засобах масової інформації про слухання справи суд відклав розгляд до 15 серпня 2019 року", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов проти Кабміну від матері учениці 7 класу, яка вимагає скасувати нову редакцію українського правопису.
Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.
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