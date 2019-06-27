Окружний адмінсуд Києва відклав справу про скасування українського правопису на серпень

Суд вирішив надати відповідачу час на підготовку паперів

Окружний адміністративний суд Києва відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису.

Таке рішення було прийнято сьогодні на підготовчому засіданні, повідомила прес-служба суду.

"З метою надання відповідачу часу для підготовки відповіді на позов і розміщення оголошення в засобах масової інформації про слухання справи суд відклав розгляд до 15 серпня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов проти Кабміну від матері учениці 7 класу, яка вимагає скасувати нову редакцію українського правопису.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.