Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним перейменування УПЦ МП

Позивач - нардеп Новинський - вважає, що тепер питання про перейменування знято з порядку денного

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського стосовно спікера Верховної Ради Андрія Парубія у зв'язку із зобов'язанням православної церкви Московського патріархату вказати в назві належність до російський церкви.

Суд визнав дії спікера протиправними, повідомив Новинський на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення натепер не опубліковано в реєстрі судових позовів, остання дія у цій справі відбулася 13 березня, коли суд порушив адміністративне провадження за цим позовом, справу вів суддя Віталій Амельохин.

"Тепер питання про насильницьке перейменування Української православної церкви...знято з порядку денного. Хочеться вірити, що остаточно", - написав Новинський.

Нагадаємо, що Верховна Рада 20 грудня 2018 ухвалила в цілому закон, який зобов'язує православну церкву Московського патріархату у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня він був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відбивати належність до такого центру за межами країни. Вона буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, і центр якої є за межами України, з допустимим додаванням слів "в Україні".

Представники церкви відмовилися змінювати назву й пообіцяли звернутися до Конституційного суду. Крім того, православна церква Московського патріархату не визнає Православної церкви України, що була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня й отримала томос про автокефалію в січні 2019 року.