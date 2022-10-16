Ворог розпочав евакуацію "держустанов" з Херсона

російські війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти розпочали процес евакуації так званих “державних” установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що окупанти з початку жовтня вивезли 170 дітей з Херсона.