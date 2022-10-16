НОВИНИросійські війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ворог розпочав евакуацію "держустанов" з Херсона
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окупанти розпочали процес евакуації так званих “державних” установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що окупанти з початку жовтня вивезли 170 дітей з Херсона.
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16 10 2022 20:16 МЕДІА
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