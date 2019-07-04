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Окупанти провели обшуки в луганському соборі ПЦУ і будинках двох священиків

З церкви вилучили низку речей, священикам заборонили виїжджати з Луганська
Керуючий Луганською єпархією Православної церкви України, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (Яворський) повідомив про переслідування з боку російських окупантів.
Окупанти провели обшуки в луганському соборі ПЦУ і будинках двох священиків Фото:Укрінформ

"4 квітня в управлінні Луганської єпархії та Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ в Луганську були проведені обшуки в рамках проведення "операції Стоп-терор служби з боротьби з економічними злочинами" псевдореспубліки "ЛНР", - написав єпископ Афанасій на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окупанти вилучили церковну та українську символіку, церковні книги, офіційне листування, а також робочі комп'ютери.

Крім цього, обшуки провели і в приватних будинках священнослужителів - протоієрея Анатолія Назаренка та ієрея Геннадія Курганова.

"Зараз щодо обох священнослужителів ПЦУ ведуть "слідчі дії", їх допитують по 5-6 годин на день, їм "рекомендовано" не залишати Луганськ, але не заборонили здійснювати богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луганська", - розповів голова Луганської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, що священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

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07 04 2019 11:21
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