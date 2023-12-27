Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області

Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права.

російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених.

Офіс Генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомили у прес-службі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці у грудні 2023 року під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

"Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли", - повідомили в ОГП.

Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, що сьогодні соціальними мережами поширився ролик на якому, як стверджується, російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр.

Зауважимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.