Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області
російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених.
Офіс Генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Як повідомили у прес-службі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, російські військовослужбовці у грудні 2023 року під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.
"Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли", - повідомили в ОГП.
Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Нагадаємо, що сьогодні соціальними мережами поширився ролик на якому, як стверджується, російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр.
Зауважимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.