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Окупанти вдарили ракетами по Очакову

09 січня 2023, 17:41
Окупанти вдарили ракетами по Очакову
Джерело: telegramtymoshenko_kyrylo
Внаслідок обстрілу окупантами в понеділок, 9 січня, Очакова в Миколаївській області вісім людей отримали поранення.

"Пошкоджено понад 100 будинків – руйнування вікон та покрівель. Вісім постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують поступати", – заявив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в телеграмі.

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що внаслідок обстрілу портової та міської інфраструктури Очакова російськими реактивними системами залпового вогню, спричинено руйнування кількох адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков закликав містян самостійно підготуватися до ночі та підручними засобами закрити вибиті вікна.

Очаківобстрілиокупанти

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