Окупована грузинська Абхазія протестує проти "інвестиційної угоди" з росією

Демонстрації у зв'язку з убивством підлітка Майкла Брауна співробітником поліції у місті Фергюсон, Міссурі, 17 серпня 2014. Фото: Scott Olson/Getty Images

Регіон знаходиться під російською окупацією з 1992 року.

В місті у Сухумі, яке було окуповане рф, почалися сутички під час протесту проти "інвестиційної угоди" з кремлем.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Демонстрації під місцевим "парламентом" зібрався як акція протесту проти "інвестиційної угоди", яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише москві.

"Парламент" хоче відкласти розгляд проєкту, мітингарі заявили, що не збираються розходитись і почали вимагати проведення голосування і відхилення угоди.

Пізніше акція переросла у сутички.

Мітингарі протаранили автомобілем фрагмент паркану і потрапили на прилеглу до "парламенту" територію. Повідомляють, що у силовиків кидались яйцями і пляшками і заблокували службовий автомобіль, яким хотіли заблокувати прохід.

Проти мітингарів застосовували сльозогінний газ.

Крім того, протестувальники нібито оточили ключові будівлі з органами де-факто влади регіону і на перемовини до них вийшли очільники "МВС" і "Служби держбезпеки" окупованого регіону.