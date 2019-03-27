Кандидат у президенти Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента України.

"Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост Президента України, на своєму засіданні проаналізувала перебіг виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонної фальсифікації виборів", - зазначив Мороз, на своїй сторінці у Facebook.



Фото:Facebook

"Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь у кампанії - політичному фарсі, змирившись з його суттю. З огляду на викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост Президента України", - сказано в заяві, опублікованій на сторінці політика.

Додамо, кандидати могли подати заяви про зняття з балотування до 7 березня. Після цього терміну ЦВК вже не зважає на заяви, інформація про кандидата залишиться в бюлетені, жодних спеціальних позначень про відмову від виборів у бюлетені не буде.

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.