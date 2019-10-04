"Олімпійський" отримав запити на проведення дебатів 14 і 19 квітня

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав від уповноважених представників кандидатів у президенти запити на проведення дебатів 14 і 19 квітня.

Як повідомили у прес-службі, чинний президент Петро Порошенко подав заявку на 14 та 19 квітня 2019 року, а шоумен Володимир Зеленський - на 19 квітня 2019 року.

"ДП НСК "Олімпійський" ініційовано переговорний процес з представниками зазначених кандидатів щодо забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", - зазначили в НСК. Раніше, Президент Петро Порошенко заявив, що дебати на стадіоні, запропоновані Володимиром Зеленським, доцільно провести 14 квітня.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.