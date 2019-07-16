Омбудсменки проситимуть Зеленського та Путіна про помилування деяких засуджених, – російські ЗМІ

Уповноважені з прав людини в Україні і Росії мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування деяких засуджених

Відзначається також, що Москалькова і Денісова обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в'язницях двох країн.

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якісь інші методи, щоб вони були звільнені", - сказала українська омбудсменка Людмила Денісова на спільній прес-конференції в Москві з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою, інформує "УП" з посиланням на російський "Інтерфакс".

Зокрема Денісова передала Москальковій перелік, що складається зі 150 справ.

"Я теж привезла вам список, який містить 150 кейсів. Це громадяни України, які утримуються на території Російської Федерації і в Криму, в тому числі 24 моряка", - сказала Денісова.

"Я б вам хотіла його передати, щоб ви звернули свою увагу так, як ви це вмієте робити, щоб всі питання гуманітарного блоку були вирішені, щоб підтримувалися ці громадяни України, які перебувають у непростих умовах, тому що місця несвободи - це непрості місця для наших громадян і для громадян РФ, які перебувають в Україні", - сказала український омбудсменка.

Москалькова сказала, що зустріч з Денісовою "дуже важлива, вона визначає вектор взаємодії і допомоги громадянам, дає можливість сподіватися багатьом сім'ям, що вирішаться долі людей, вони зможуть повернутися додому, їм буде надана допомога в місцях позбавлення волі".

"Ми намітили дорожню карту цієї взаємодії", - сказала російський омбудсменка.

Напередодні омбудсменки України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова обговорили в Києві механізм повернення в'язнів і інших утримуваних осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі обох країн і в Криму.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Тобто Росія не відпустить українських моряків.

Про це сказав 25 червня, в день, коли закінчується термін виконання наказу трибуналу Росії відпустити полонених моряків, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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