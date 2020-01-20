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Операції з обміну валют: НБУ дозволив не розписуватись у банківських квитанціях

Також Нацбанк дозволив дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати для здійснення обміну валют
"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність із Законом України "Про застосування рестраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-ІХ і набувають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Операції з обміну валют: НБУ дозволив не розписуватись у банківських квитанціях Фото: Styler RBC

НБУ урегулював застосування програмних РРО для валютно-обмінних операцій - українцям дозволили не розписуватися у банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют, повідомляє "Економічна правда".

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність із Законом України "Про застосування рестраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-ІХ і набувають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

"Вносяться деякі інші уточнюючі зміни, які стосуються порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, скасовується необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відбиток штампа", - підкреслили у НБУ.

Також Нацбанк дозволив дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати для здійснення обміну валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який прирівнюватимуть до звичайної квитанції з підписом клієнта.

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20 01 2020 12:37
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