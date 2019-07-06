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До парламентських виборів "Опоблок" об'єднався ще з чотирма партіями

Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справах" об'єдналися перед парламентськими виборами
За словами Вілкула, реалізувати децентралізацію партії можуть тільки разом.
До парламентських виборів "Опоблок" об Фото: podrobnosti.ua

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", - повідомив заступник глави фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул на Facebook-сторінці.

Також Вілкул пообіцяв провести  "реальну" децентралізацію і скасувати "антинародні реформи".

Нагадаємо, що прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів. Також, кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

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07 06 2019 14:47
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