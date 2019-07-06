До парламентських виборів "Опоблок" об'єднався ще з чотирма партіями Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справах" об'єдналися перед парламентськими виборами

За словами Вілкула, реалізувати децентралізацію партії можуть тільки разом.

Фото: podrobnosti.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію