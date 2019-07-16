"Опоблок" вніс в Раду проєкт про скасування мовного закону
Авторами законопроєкту виступили нардепи від опозиційного блоку Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Євген Мураєв, повідомляє УП.
Автори законопроєкту заявляють, що прийнятий закон про мову порушує Конституцію, Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов.
"Мовний закон порушує ці норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24)", - йдеться у повідомленні партії.
Крім того в Опоблоку заявляють, що мовний законопроект був прийнятий з грубими порушеннями Регламенту.
Зазначимо, що Верховна Рада 8-го скликання уже провела останнє засідання. Після формування нового складу Ради, законопроекти, які не були прийняті у першому читанні потрібно буде вносити в Раду повторно.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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