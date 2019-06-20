Оприлюднені дані щодо MH17 - привід для ініціювання засідання Радбезу ООН, - Яценюк

"Треба нагадати керівництву Росії: ваші злочини не будуть забуті, вони не мають прощення"

Екс-прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав ініціювати засідання Радбезу ООН у зв'язку з оприлюдненими даними щодо MH17.

"Оприлюднені дані Міжнародної слідчої групи у справі MH17 - це прямий доказ відповідальності і причетності Кремля до вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей, які стали жертвою російських військових злочинців", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook 20 червня.

Він нагадав, що в 2014-му, зразу, коли стало відомо про збитий літак, він як прем'єр-міністр України заявив, що відповідальність за цей злочин проти людяності лежить на Росії і її політичному керівництві: "Сьогодні ми отримуємо докази".

Україна зробила все, щоб міжнародні експерти з’ясували правду про цей акт агресії: "Саме тому наша сторона не лише запросила до співпраці всіх партнерів, але й передала їм керівництво розслідуванням", - написав Арсеній Яценюк.

"Вірю, що справедливість торжествуватиме. Тим часом оприлюднені дані - це привід для ініціювання засідання Ради Безпеки ООН, щоб нагадати керівництву Росії: ваші злочини не будуть забуті, вони не мають прощення", - підкреслив лідер "Народного фронту".