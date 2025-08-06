Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Опитування: Зеленський обійшов Трампа в популярності серед американців

06 серпня 2025, 11:29
Опитування: Зеленський обійшов Трампа в популярності серед американців
skrin
Президента України випередив лише Папа Римський.

Президент України Володимир Зеленський посів друге місце в рейтингу світових лідерів за рівнем позитивного сприйняття серед американців - свідчать результати опитування Gallup, проведеного у липні 2025 року. На першому місці - Папа Римський Франциск, з індексом схвалення +46.

Про це свідчать результати опитування Gallup

У Зеленського цей показник становить +18: 52% американців ставляться до нього позитивно, 34% - негативно. Такий результат вивів його на друге місце серед 14 світових постатей, яких оцінювали американці.

Для порівняння, до колишнього президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 41% опитаних, а негативно - 57%, що дає баланс -16. Від січня рейтинг Трампа впав на 14 пунктів.

Серед інших фігурантів рейтингу: сенатор Берні Сандерс має баланс +11, президент Франції Еммануель Макрон - нейтральний результат, а прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та Ілон Маск мають глибоко негативні баланси: -23 і -28 відповідно.

Популярність Зеленського зумовлена переважно підтримкою з боку демократів (+68) та незалежних виборців (+15). Серед республіканців його баланс - негативний (-23).

В опитуванні Gallup, яке проходило з 7 по 21 липня 2025 року, взяли участь 1002 дорослих американців.

 
опитування

Останні матеріали

Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Політика
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 08:54
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється