Опитування: Зеленський обійшов Трампа в популярності серед американців

Президента України випередив лише Папа Римський.

Президент України Володимир Зеленський посів друге місце в рейтингу світових лідерів за рівнем позитивного сприйняття серед американців - свідчать результати опитування Gallup, проведеного у липні 2025 року. На першому місці - Папа Римський Франциск, з індексом схвалення +46.

Про це свідчать результати опитування Gallup.

У Зеленського цей показник становить +18: 52% американців ставляться до нього позитивно, 34% - негативно. Такий результат вивів його на друге місце серед 14 світових постатей, яких оцінювали американці.

Для порівняння, до колишнього президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 41% опитаних, а негативно - 57%, що дає баланс -16. Від січня рейтинг Трампа впав на 14 пунктів.

Серед інших фігурантів рейтингу: сенатор Берні Сандерс має баланс +11, президент Франції Еммануель Макрон - нейтральний результат, а прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та Ілон Маск мають глибоко негативні баланси: -23 і -28 відповідно.

Популярність Зеленського зумовлена переважно підтримкою з боку демократів (+68) та незалежних виборців (+15). Серед республіканців його баланс - негативний (-23).

В опитуванні Gallup, яке проходило з 7 по 21 липня 2025 року, взяли участь 1002 дорослих американців.