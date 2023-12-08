Орбан відкрито перейшов на сторону росії – Туск
Про це повідомляє TVN 24.
На питання про його можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Туск відповів:
"Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції… Давайте чесно. Його стосунки з москвою і путіним органічні, і я не думаю, що мої переконання можуть суттєво змінити його ставлення".
Польский політик додав, що він би не переоцінював свій вплив на Віктора Орбана.
"Ми сьогодні не близькі один одному політично", - сказав Туск.
За його словами, уряд Орбана блокує рішення, за якими Польща мала б отримати від ЄС €800 млн за зброю, передану Україні.
"Я озлоблений тим, що в останню хвилину – коли вони бігають за своїми грошима… вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 мільйонів євро на зброю", – додав Туск.
"Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана. Я буду використовувати різні аргументи і методи, щоб хоча б усунути негативні наслідки ставлення Орбана", - підсумував він.
Днями партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.
Після чого з угорським прем’єром говорив іспанський прем’єр Педро Санчес та французький президент Емманюель Макрон.