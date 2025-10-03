Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що Угорщина не хоче поділяти долю українців у війні з росією

03 жовтня 2025, 19:44
Орбан заявив, що Угорщина не хоче поділяти долю українців у війні з росією
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він додав, що його країні не варто "надягати на себе чужу тяжкість і страждання".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля українців полягає в тому, щоб "жити поруч із росією".

Таку заяву він зробив в ефірі радіо Kossuth.

Орбан нагадав, що для прийняття України до Європейського Союзу всі 27 країн-членів блоку мають підтримати це рішення. За його словами, саме тому Угорщину не турбує те, що скажуть інші 26 держав.

"Угорці не хочуть бути в Європейському Союзі разом з українцями. Я глибоко згоден із цим, тому що якщо ти перебуваєш у союзній системі з кимось, ти поділяєш його долю", - наголосив угорський прем'єр.

Орбан також заявив, що доля угорців нібито "набагато легша, ніж в українців". Він додав, що його країні не варто "надягати на себе чужу тяжкість і страждання".

"Ми жаліємо їх, співчуваємо, вони героїчно б'ються - давайте підтримаємо їх, але ми не хочемо спільної долі з ними. Їхня доля - жити поруч із росією і постійно перебувати в стані конфлікту з росіянами, ми не можемо це змінити. І це не допомога, якщо ми візьмемо на себе все те, через що вони страждають", - сказав прем'єр Угорщини.

Орбан вважає, що ЄС міг би укласти з Україною стратегічну угоду. Він навів як приклад Британію і Туреччину.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені різко критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у блокуванні обговорень щодо оборонних потреб блоку. 

