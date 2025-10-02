Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц жорстко розкритикував Орбана через блокування оборонних планів ЄС

02 жовтня 2025, 13:08
Натомість Орбан назвав зустріч "напруженою, але важливою", а лідери ЄС обговорюють, як ефективно протистояти загрозам з боку росії та зміцнити оборону континенту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені різко критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у блокуванні обговорень щодо оборонних потреб блоку. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Сутичка сталася під час дискусії про посилення безпеки ЄС у відповідь на загрози з боку Росії та підтримку України. Мерц зауважив, що Орбан, який неодноразово використовував право вето для блокування санкцій проти РФ і виступає проти вступу України до ЄС, заважає консолідації блоку у сфері оборони.

Водночас Орбан, коментуючи саміт на проурядовому сайті, назвав його "наполегливою, але захоплюючою подією".

Після зустрічі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нещодавні атаки безпілотників вимагають «сильної та рішучої відповіді Європи». За її словами, "кожен європейський громадянин і кожен сантиметр Європи мають бути в безпеці".

Проте ідея створення "стіни проти дронів" викликала суперечки. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відзначила, що дрони все одно будуть проникати в Європу, хоча вона підтримує інвестиції у протидронові технології та інновації.

Представники Італії та Іспанії підтвердили, що оборонні плани Єврокомісії повинні допомогти захистити весь континент і посилити східний фланг блоку. 

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні попередила, що без належного захисту оборона ЄС не буде ефективною. 

"Кордони Європи будуть захищені лише тоді, коли всі кордони Європи будуть захищені", - заначив голова Європейської ради Антоніу Кошта

2 жовтня до саміту мають приєднатися очільники інших європейських країн, серед яких Україна, щоб обговорити військові потреби.

"Сьогоднішня Європа переживає найскладніший і найнебезпечніший період з часів завершення Другої світової війни", - підсумувала прем’єрка Данії. 

 
Фрідріх МерцВіктор Орбан

