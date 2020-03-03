Ощадбанк видав кредитів на 26 мільйонів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%"
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, передає УКРІНФОРМ.
"З моменту старту державної програми підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%» Ощадбанк видав кредитів на загальну суму понад 26 млн грн. Їх отримав 41 підприємець зі всіх областей України. ТОП-5 областей, де профінансовано найбільше підприємців: Черкаська, Вінницька, Миколаївська, Полтавська та Донецька", - йдеться в повідомленні.
У банку зазначають, що 75% кредитних коштів надано фермерським та сільськогосподарським господарствам, 25% - виробникам з різних галузей, оптовим та роздрібним торговцям. Переважна більшість клієнтів отримують кредит на придбання обладнання для нарощування потужностей свого бізнесу.
Невдовзі банк розпочне надання кредитних гарантій підприємцям у рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».
"Відчуваємо підвищену зацікавленість підприємців з усієї країни. Ощадбанк переформатував бізнес-процеси і готовий видавати понад 250 кредитів щотижня. Для таких темпів у нас є напрацьована експертиза в рамках власної програми «Будуй своє». Банк перейшов на якісно новий рівень доступного кредитування підприємців під 5-7-9%. Тепер м’яч на полі мікро- і малого бізнесу", – прокоментував голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вирішив збільшити максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% річних, який видається на створення та розвиток малого бізнесу, з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?