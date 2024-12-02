Oxford оголосив найпопулярніше слово в 2024 році

Словосполучення, обране після публічного голосування, описує вплив нескінченного прокручування приголомшливого вмісту.

Оксфордський словник визначився зі словом року - "brain rot", фразу пояснюють як “погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання тривіального матеріалу, особливо онлайн-контенту".

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Більше 37 000 людей проголосували, щоб допомогти вибрати переможця з короткого списку з шести слів, складеного Oxford University Press, видавцем Оксфордського словника англійської мови.

"Наші експерти помітили, що цього року термін “гниття мозку” набув нової популярності як термін, який використовується для вираження занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах. З 2023 по 2024 рік частота використання цього терміну зросла на 230%", ‒ йдеться в пресрелізі.

Серед попередніх переможців були такі слова, як "різз" і "кліматична надзвичайна ситуація" - усе це було спрямоване на відображення настроїв і тенденцій року.

Видавництво Oxford University Press заявило, що цей термін набув нової популярності цього року як термін, який використовується для вираження занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах.

Незважаючи на те, що він нещодавно став популярним, його перше зареєстроване використання було в книзі Генрі Девіда Торо "Волден" в 1854 році.

Президент Oxford Languages Каспер Гратвол зазначив, що "brain rot" говорить про одну з ймовірних небезпек віртуального життя і про те, як ми використовуємо свій вільний час.

"Це видається наступним розділом у культурному діалозі про людство та технології. Не дивно, що так багато людей обрали цей термін, схваливши його як наш вибір цього року", ‒ додав він.