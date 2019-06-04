Пафос проти гумору: Вакарчук розкритикував Зеленського та Порошенка через дебати

"Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір?"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук висловив невдоволення у зв'язку з, на його думку, відсутністю змісту у передвиборних кампаніях кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це Вакарчук заявив у своєму відеозверненні.

Вакарчука обурило те, що кандидати у президенти вирішують, будуть дебати чи не будуть, де вони відбудуться та хто їх буде модерувати. "Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір?", - сказав він.

"І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в Президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права", - наголосив Вакарчук.

Співак перерахував ті питання, які, на його думку, кандидатам слід піднімати перед другим туром виборів.

"Яка програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас?... Я хотів би знати це!", - сказав Вакарчук.

Він закликав виборців не дати підмінити зміст - формою. "Вимагайте в кандидатів в президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років?", - підкреслив співак.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.